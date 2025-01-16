Üye Girişi
Haberler
Özel okullarda 'ders kitabı' için para ödemek tarih oluyor

Özel okullarda yeni dönem! MEB'in hamlesi velileri epey sevindirecek
Gazze'de 15 ay sonra ateşkes! Anlaşma 3 aşamalı olacak

Dünya 15 ay sonra rahat nefes aldı! 3 aşamalı plan devrede
Biden veda konuşmasında ABD'yi bir konuda özellikle uyardı

Veda konuşmasında ABD'yi bir konuda özellikle uyardı
Emekliye verilecek bayram ikramiyesi belli oldu

Milyonlarca emeklinin kilitlendiği rakam AK Parti kulislerinden sızdı

Karaman'da Yaya Geçidi Önünde Kaza: 2 Yaralı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'da yaya geçidi önündeki kasiste yavaşlayan otomobile başka bir aracın arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Karaman'da 2 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada

KARAMAN - Karaman'da yaya geçidi önündeki kasiste yavaşlayan otomobile başka bir otomobilin arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralanırken, kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, gece saat 02.25 sıralarında Valide Sultan Mahallesi Kazımkarabekir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.V. yönetimindeki 70 FY 234 plakalı Chrysler marka otomobil, yaya geçidi önündeki kasiste yavaşlayan S.T. idaresindeki 42 APM 533 plakalı Nissan marka otomobile arkadan çarptı. Kazada 42 APM 533 plakalı otomobilin sürücüsü S.T. ile diğer araçta yolcu olarak bulunan S.S.Y., yaralandı. Yaşanan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kolay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 kişi, kaza yerine gelen ambulansla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bir şeridi trafiğe kapatılan cadde, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Karaman'da Yaya Geçidi Önünde Kaza: 2 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET DAĞLI - 3.Sayfa
img

Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
img

Veda konuşmasında ABD'yi bir konuda özellikle uyardı
img

Dünya 15 ay sonra rahat nefes aldı! 3 aşamalı plan devrede
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat adliyeye sevk edildi

4 gün önce gözaltına alınan Rıza Akpolat'la ilgili sıcak gelişme
Otobüste oturan kızlara bakarak kendini tatmin etti

İETT otobüsünde mide bulandıran görüntü! Saniye saniye kaydettiler
ABD'nin 'Suriye'yi terk edin' talimatı Kandil ile YPG arasında savaş çıkarttı

ABD'nin talimatı terör örgütünü karıştırdı! Kandil'den tehdit telefonu
Suriye geçici hükümetinden Türkiye'ye vergi şoku! Ticaret durma noktasına geldi

Suriye geçici hükümetinden Türkiye'ye vergi şoku
Başımıza taş yağacak! Hamile karısını bırakıp yengesiyle kaçtı

Müge Anlı'da "Başımıza taş yağacak" dedirten olay
TFF ile anlaşma tamam: Yeni yayıncı ilk maçı şifresiz verecek

TFF ile anlaşma tamam: Yeni yayıncı ilk maçı şifresiz verecek

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.