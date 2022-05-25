Karaman'da yaralı halde bulunan dağ keçisi tedavi altına alındı - Haberler

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Karaman'da yaralı halde bulunan dağ keçisi tedavi altına alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Karaman'da yaralı halde bulunan dağ keçisi tedavi altına alındı

Karaman'da jandarma ekibi tarafından yaralı halde bulunan dağ keçisi tedavi altına alındı.

Karaman'da jandarma ekibi tarafından yaralı halde bulunan dağ keçisi tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Taşkale Köyü Atatürk Mahallesinde devriye gezen jandarma ekibi, çoban köpekleri tarafından arka ayaklarından yaralanan bir dağ keçisi buldu. Yaralı dağ keçisi tedavi edilmek üzere Karaman Milli Parklar Doğa Koruma Şube Müdürlüğüne götürülerek teslim edildi. Dağ keçisinin tedavisi tamamlandıktan sonra tekrar doğal yaşam alanına bırakılacağı bildirildi. - KARAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Dağ keçisi, Jandarma, Taşkale, Karaman, 3. Sayfa, Haberler

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