Karaman'da Yaralı 3 Pelikan Koruma Altına Alındı

Karaman'da yaralı ve bitkin halde bulunan 3 pelikan koruma altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Çiğdemli köyü kırsalında vatandaşlar tarafından yaralı ve bitkin halde 3 pelikan bulundu. İhbar üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ), ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından kafese konan pelikanlar daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Karaman Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Yaralı pelikanların tedavilerinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanlarına tekrar salınacağı bildirildi.

Karaman İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, sürdürülebilir bir doğal yaşam için çevre ve doğal hayatı korumaya yönelik çalışmaların aralıksız süreceği belirtildi. - KARAMAN