Karaman'da Whatsapp Grubu Yöneticileri Gözaltına Alındı

Karaman'da Whatsapp Grubu Yöneticileri Gözaltına Alındı
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Karaman'da, polis uygulama noktalarını Whatsapp üzerinden paylaşan 3 grup yöneticisi gözaltına alındı. Şahıslar, 'Suçluyu kayırma' ve 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamalarıyla Emniyete götürüldü. Ekipler, gruba üye olan yaklaşık 850 kişinin peşine düştü.

Karaman'da Whatsapp'tan trafik ve asayiş uygulama noktalarını paylaşan 3 grup yöneticisi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde polis ekiplerince yapılan trafik ve asayiş uygulama noktalarının cep telefonu üzerinden paylaşıldığının belirlenmesi üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonunda Whatsapp üzerinde grup kurarak trafik uygulama noktalarının yerlerini bildiren mesajlar oluşturan ve grubu yöneten 3 kişi yakalandı. Emniyete götürülen şahıslar hakkında "Suçluyu kayırma" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla işlem başlatıldı.

Öte yandan, ekipler Whatsapp grubuna üye olan yaklaşık 850 kişinin peşine düştü. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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