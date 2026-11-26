Karaman'da vinçle taşınan konteyner nöbetçi kulübesinin halattan kurtularak düşmesi sonucu üzerinde bulunan 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, Valide Sultan Mahallesi'nde bulunan BİFA Anadolu Lisesi bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.U.'nun kullandığı vinçle konteyner nöbetçi kulübesi yerinden kaldırılarak taşınmak istendi. Taşıma sırasında halattan kurtulan kulübe yere düşerken, üzerinde bulunan E.D. de yaklaşık 7 metre yükseklikten asfalt zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan E.D., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olay yeri inceleme ekipleri de bölgede çalışma yaptı.

Öte yandan, ağır yaralanan E.D.'nin arkadaşı M.U.'ya yardım etmek amacıyla olay yerinde bulunduğu ileri sürüldü.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı