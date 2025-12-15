Karaman'da aranan 10 kişi tutuklandı

Karaman'da son 1 haftada yapılan uygulamalarda uyuşturucu, ruhsatsız silahlar ve bıçaklar ele geçirilirken aranan 10 şahıs tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde yürütülen asayiş uygulamaları aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla son 1 haftada gerçekleştirilen uygulamalarda 2 bin 694 kişi sorgulandı. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 10 kişi yakalanarak tutuklandı. Trafik uygulamalarında ise alkollü araç kullanan 13 kişi, ehliyetsiz ve yetersiz ehliyeti olan 26 kişi ile kamunun huzur ve düzenini bozacak şekilde araç kullanan 13 kişiye para cezası uygulandı. 52 araç trafikten men edilirken, 17 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Asayiş Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalarda ise 2 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kuru sıkı tabanca, 30 adet kesici-delici alet, 4 adet tabanca fişeği ve 69 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. - KARAMAN