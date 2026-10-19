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Karaman'da un yüklü traktörün römorkuna çarpan panelvanın sürücüsü yaralandı

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Karaman'da un yüklü traktörün römorkuna çarpan panelvanın sürücüsü yaralandı
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Karaman'da Bahçelievler Mahallesi OSB 1. Cadde'de un yüklü traktörün römorkuna arkadan çarpan panelvanın sürücüsü yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Karaman'da un yüklü traktörün römorkuna arkadan çarpan panelvanın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 1. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.Ş. idaresindeki 42 VZ 847 plakalı Mitsubishi marka panelvan, aynı yönde seyreden ve sürücüsünün henüz ismi öğrenilemeyen 70 EF 291 plakalı un yüklü traktörün römorkuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle panelvan sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçlar, polis ekiplerinin incelemesinin ardından yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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