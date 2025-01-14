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Karaman'da Tüp Patlaması Sonucu Yangın: Karı-Koca Yaralandı

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Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde mutfak tüpünün paralaması sonucu çıkan yangında bir karı-koca yaralandı. Yangın, hemen müdahale eden itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Karaman'da tüpün paralaması sonucu çıkan yangında karı-koca yaralanırken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangın, sabah saatlerinde Kazımkarabekir ilçesine bağlı Akarköy'deki tek katlı kerpiç evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Ç.'nin (65) değiştirdiği mutfak tüpü bir anda parladı. Çıkan yangında alevlere maruz kalan Ali Ç.'nin vücudunda yanıklar oluşurken, eşi Alime Ç. (60) ise dumandan etkilendi. Köylülerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangında yaralanan karı-koca olay yerine gelen ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Evdeki yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Evde büyük çapta hasara neden olan olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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