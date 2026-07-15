Karaman'da traktör devrildi: 1 ölü

Karaman'da devrilen traktörünün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, merkeze bağlı Elmadağı köyü Şambucağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemal Yılmaz (50) idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde Cemal Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Yılmaz'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı