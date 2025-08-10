Karaman'da Trafik Kazası: Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti, Sürücü Darp Edildi

Karaman'da Trafik Kazası: Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti, Sürücü Darp Edildi
Güncelleme:
Karaman'da meydana gelen kazada, hafif ticari aracın çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti. Kazayı duyarak olay yerine gelen kadının yakınları ise araç sürücüsüne saldırarak darp etti.

Kaza, akşam saat 21.00 sıralarında Urgan Mahallesi 1993. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ş.K. (44) idaresindeki 70 ABP 018 plakalı hafif ticari araç Havva Çapan'a (66) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı kadın yol kenarına savrularak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan yaşlı kadına sağlık ekipleri müdahale ettiği esnada kadının kocası cep telefonuyla oğlunu arayarak, "Oğlum annene bir araç çarptı. Hemen gel, hastaneye gidiyoruz. Annen öldü" dedi. Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çapan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza haberini alarak olay yerine gelen kadının yakınları ise araç sürücüsüne saldırdı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle saldırganların elinden alınan sürücü polis aracına götürülerek koruma altına aldı. Bir süre sonra darp edilen sürücü fenalaşınca olay yerine ambulans çağırıldı. Polis ekiplerine darp edildiğini anlatan sürücü daha sonra ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekibi de kaza yerinde inceleme yaptı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
