Karaman'da Trafik Kazası: Traktör Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Karaman'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden traktör sürücüsü Zühtü Ataş (86) son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün sabah saatlerinde Yenişehir Mahallesi Alsancak Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E. (21) idaresindeki 70 GS 0077 plakalı Audi marka otomobil, Zühtü Ataş (86) yönetimindeki 70 FN 357 plakalı traktör ile çarpıştı. Traktörün parçalandığı kazada ağır yaralanan Ataş, kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yaşlı adamın Ahmet Yesevi Camisi'nde kılınan cenaze namazına ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından Zühtü Ataş, Hamidiye Mahallesi'ndeki şehir mezarlığında dualarla defnedildi. - KARAMAN