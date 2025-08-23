Karaman'da Trafik Kazası: Bir Yaralı

Karaman'da Trafik Kazası: Bir Yaralı
Karaman'ın Hamidiye Mahallesi'nde otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu 20 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza sonrası ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının tedavisi sürüyor.

Karaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Hamidiye Mahallesi 1039 Sokak üzerindeki TEKMERSAN Sanayi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.Y. idaresindeki 70 FL 484 plakalı otomobil ile T.T. (20) yönetimindeki 70 ACJ 977 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosiklet yaklaşık 10 metre sürüklenirken, sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan motosikletli genç ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

