Karaman'da otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

Karaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Karaman-Kılbasan kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.I. idaresindeki 34 HC 7260 plakalı Kia marka otomobil ile T.Ş. yönetimindeki 42 EAD 19 plakalı Skoda marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri yoldan çıkarak şarampole indi. Kazada her iki aracın sürücüsü ile 42 EAD 19 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan S.Ş. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

