Karaman'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Karaman'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Karaman'da meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Karaman'da aynı istikamette seyreden iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi Karaman-Ereğli karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı istikamette seyreden M.D. yönetimindeki 42 DFM 49 plakalı Volkswagen marka otomobil ile H.A. idaresindeki 07 BVC 824 plakalı BMW marka otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan 42 DFM 49 plakalı otomobil orta refüjdeki ağaca çarparak kökünden söktü. Kazada her iki aracın sürücüsü ile 42 DFM 49 plakalı araçta yolcu olarak bulunan O.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle yolun tek şeridi kısa süreliğine trafiğe kapatılırken, karayolları ekipleri yolda temizlik çalışması yaptı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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