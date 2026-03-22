Karaman'da otomobille çarpışan hafif ticari aracın devrilmesi kameraya yansıdı: 2 yaralı

Karaman'da bir hafif ticari aracın otomobille çarpışması sonucu 1'i çocuk 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Yaralı, kızıyla görüntülü konuşarak durumunun iyi olduğunu söyleyerek sakinleştirmeye çalıştı.

Kaza, Hamidiye Mahallesi İbrahim Ökten Bulvarı üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kerim Ö. idaresindeki 07 CIJ 351 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç ile Mehmet A. yönetimindeki 70 ACV 428 plakalı Toyota marka otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç kontrolden çıkarak yol ortasına devrildi. Kazada, hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Murat A. (53) ile otomobilde bulunan 5 yaşındaki Ö.P.A. isimli çocuk yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Murat A.'nın devrilen aracın altında kolunun sıkıştığı öğrenildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sırasında telefonu çalan yaralı Murat A., telefonda kızıyla görüntülü konuştu. Kızına durumunun iyi olduğunu söyleyen yaralı, "İyiyim, ağlama. Sadece kolum ağrıyor" diyerek sakinleştirmeye çalıştı. Yaralılar yapılan ilk müdahale sonrasında ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, kazaya karışan araçlar yapılan incelemenin ardından çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonrasında hafif ticari aracın devrildiği anlar görülüyor. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
