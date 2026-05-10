Karaman'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Karaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Gevher Hatun Mahallesi 1881. Sokak üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.A. idaresindeki 42 ABN 090 plakalı otomobil ile Ö.B. (17) yönetimindeki 70 ACP 776 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosikletteki yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı