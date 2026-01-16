Haberler

Karaman'da otomobiller çarpıştı: 1 yaralı

Karaman'da otomobiller çarpıştı: 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Olay, Cedit Mahallesi Zeytin Dalı Bulvarı'ndaki kavşakta gerçekleşti.

Karaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, akşam saat 22.00 sıralarında Cedit Mahallesi Zeytin Dalı Bulvarı'nda kavşakta meydana geldi. A.K. idaresindeki 07 ACM 287 plakalı otomobil ile A.B. yönetimindeki 07 AJF 520 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle A.K. idaresindeki otomobildeki 77 yaşındaki A.H.K. isimli kadın yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaşlı kadın daha sonra ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İngiliz basını: Türkiye'nin hamlesi Trump'ı İran'a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi

Dünya rahat bir nefes aldı! Herkes Türkiye'nin bu hamlesini konuşuyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2 çocuğunu öldürüp canına kıyan baba tanıdık çıktı

2 çocuğunu öldürüp canına kıyan baba tanıdık çıktı
Infantino'nun maaşı olay oldu

Aldığı maaş olay oldu
Öğretmene silahla saldıran velinin ilk sözleri çıldırttı

Öğretmene silahla saldıran velinin ilk sözleri çıldırttı
Galatasaray taraftarını kahreden haber

Galatasaray taraftarını kahreden haber
2 çocuğunu öldürüp canına kıyan baba tanıdık çıktı

2 çocuğunu öldürüp canına kıyan baba tanıdık çıktı
Sevcan Orhan'a belediye başkanı sevgilisi ile gittiği tatil soruldu! Bomba itiraf

Sevcan Orhan'a başkan sevgilisiyle gittiği tatil soruldu! Bomba itiraf
'Yan baktın' kavgası kanlı bitti! Atlas Çağlayan hayatını kaybetti

"Yan baktın" kavgası kanlı bitti! Hayatının baharındaki genç öldü