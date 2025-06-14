Karaman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Karaman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Karaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Karaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saat 08.00. sıralarında Fatih Mahallesi Göksu Bulvarı Otogar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.A. (41), idaresindeki 42 AIJ 264 plakalı otomobil ile A.D. (46),yönetimindeki 70 ABL 842 plakalı Fiat marka otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 70 ABL 842 plakalı otomobil savrularak orta refüjdeki trafik levhalarına çarparak durabildi. Kazada trafik levhalarına çarpan aracın sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüsü ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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