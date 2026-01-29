Haberler

Karaman'da toplu ulaşım araçları denetlendi

Karaman'da trafik güvenliği için sürdürülen denetimlerde, toplu taşıma araçları olan minibüs, halk otobüsü ve servis araçları kontrol edildi. Sürücülerin ehliyet ve ruhsatları incelenirken, araçların teknik durumu da değerlendirildi.

Karaman'da trafik güvenliğinin sağlanması ve yolcu taşımacılığında standartların artırılması amacıyla trafik ekipleri tarafından toplu taşıma araçları denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde yapılan uygulamalarda; şehir içi minibüsler, halk otobüsleri ve servis araçları durdurularak denetlendi. Denetimlerde sürücülerin ehliyet ve ruhsatları kontrol edilirken, araçların teknik yeterlilikleri, muayene ve sigorta durumları tek tek incelendi. Denetimler sırasında kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücülere idari para cezası uygulanırken, eksik evrakı bulunan araç sürücülerine gerekli uyarılar yapıldı. Emniyetten yapılan açıklamada, trafik denetimlerinin kent genelinde vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla aralıksız devam edeceği bildirildi. - KARAMAN

