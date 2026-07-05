Tofaş bariyerlere ok gibi saplandı: 1 yaralı

Karaman'da kontrolden çıkan Tofaş otomobil demir bariyerlere ok gibi saplandı. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Karaman-Mersin kara yolunun 30. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. (20) idaresindeki 42 V 7886 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki demir bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyerlere ok gibi saplanan otomobil parçalanırken, sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ve trafik polisleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemleri alarak trafiğin kontrollü ilerlemesini sağladı. Kazada yaralanan sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı