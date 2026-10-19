Karaman'da terk edilen otomobilin plakasına 46 bin lira ceza kesildi

Karaman'da kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü, kazanın ardından olay yerinden ayrıldı. Sürücüsüne ulaşılamayan otomobilin plakasına 46 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kaza, Karaman-Konya kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 42 APZ 983 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Maddi hasarla atlatılan kazanın ardından sürücü, aracı olay yerinde bırakarak bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine kaza yerine gelen polis ekipleri, otomobilin içinde ve çevresinde yaptıkları incelemelere rağmen sürücüye ulaşamadı. Bunun üzerine, kaza yerini terk ettiği belirtilen sürücü nedeniyle otomobilin plakasına 46 bin lira idari para cezası kesildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı