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Kanalında akıntıya kapılan 2 çocuğu itfaiye ve AFAD kurtardı

Kanalında akıntıya kapılan 2 çocuğu itfaiye ve AFAD kurtardı
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Karaman'da serinlemek için girdikleri sulama kanalında akıntıya kapılan 2 çocuk, itfaiye ve AFAD ekiplerince başarılı bir operasyonla kurtarıldı. Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Karaman'da serinlemek için girdikleri sulama kanalında akıntıya kapılan 2 çocuk itfaiye ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Çeltek Mahallesi Türk Dünyası Kültür Parkı yanından geçmekte olan sulama kanalında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sıcak havada serinlemek amacıyla yaklaşık 2 metre derinliğindeki sulama kanalına giren 10 ila 12 yaşlarındaki 3 çocuk, bir süre sonra akıntıya kapıldı. Çocuklardan biri kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmayı başarırken, diğer 2 çocuk ise akıntının şiddeti nedeniyle kanalda mahsur kaldı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine olay yerine hemen itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese kısa sürede ulaşan itfaiye ve AFAD ekipleri, suda sürüklenen çocukları kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin kanala attığı can simitlerine tutunan 2 çocuk, gerçekleştirilen başarılı operasyonla sudan çıkarıldı. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrollerde çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi. Kurtarılan çocuklar, daha sonra ailelerine teslim edilmek üzere polis merkezine götürüldü. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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