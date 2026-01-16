Haberler

Karaman'da sobadan sızan gazdan zehirlenen karı koca hayatını kaybetti

Güncelleme:
Karaman'ın Ermenek ilçesinde bir sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Hacı Halit ve Ayşe Şengül çifti, yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu. Olayın ardından çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen karı koca hayatını kaybetti.

Olay, Ardıçkaya köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yakınları Hacı Halit Şengül (65) ve eşi Ayşe Şengül'den (60) haber alamayınca yaşlı çifti kontrol etmek için eve geldi. Kapıyı açarak içeriye giren yakınları yaşlı çifti hareketsiz halde buldu. Bunun üzerine durumu hemen 112 Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde Hacı Halit ve Ayşe Şengül çiftinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan ilk incelemede çiftin sobadan sızan karbonmonoksit zehirlenmesinden öldüğü değerlendirildi. İncelemelerin ardından çiftin cansız bedeni, otopsi için Ermenek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
