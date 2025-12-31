Haberler

Sokak ortasında silahlı saldırı!

Güncelleme:
Karaman'da akşam saatlerinde sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan 24 yaşındaki genç, hastaneye kaldırıldı. Saldırganın kaçtığı belirtilirken, polis ekipleri arama çalışmalarına başladı.

  • Karaman'da R.İ. (24) adlı şahıs sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı.
  • Saldırgan olay yerinden kaçtı ve kimliği henüz belirlenemedi.
  • Yaralı şahıs Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Karaman'da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan şahıs kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, akşam saat 19.30 sıralarında Topucak Mahallesi 366. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.İ. (24) sokak ortasında kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

SİLAHLA SALDIRDI, OLAY YERİNDEN KAÇTI

R.İ., sırtına isabet eden saçmalarla yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı şahıs ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olaydan sonra kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararı gayri meşrudur ve kabul edilemez

İsrail'in kararı Netanyahu ile Erdoğan'ı karşı karşıya getirdi
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

sokak ortası ayıp olmuş, diyelim bir dahaki sefer spor salonu kiralasın.

