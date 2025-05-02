Karaman'da Silahlı Saldırı: 1 Yaralı, 4 Şüpheli Yakalandı

Karaman'da silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi yaralandı

KARAMAN - Karaman'da bir kişi aracında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. Olaydan sonra kaçan 4 şüpheli ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Gevher Hatun Mahallesi 1833. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.O., isimli kişi aracının önünü kesen 4 kişinin saldırısına uğradı. Saldırganlar tarafından aracının içinde önce darp edilen M.O., daha sonra silahla bacağından tek kurşunla vuruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, olaydan sonra geldikleri otomobille kaçan ve olaya karıştığı ileri sürülen 4 şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayda 2 tabanca ile bir tüfeğe de el konuldu.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.