Haberler

Karaman'da iş kazasında 17 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

Karaman'da iş kazasında 17 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaman Organize Sanayi Bölgesi'nde bir plastik kasa fabrikasında çalışan 17 yaşındaki Afgan uyruklu Zahra Hosseını, eşarbını plastik enjeksiyon makinesine kaptırarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Karaman'da plastik enjeksiyon makinesine eşarbını kaptıran 17 yaşındaki yabancı uyruklu kız çocuğu hayatını kaybetti.

Olay, Karaman Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir plastik kasa fabrikasında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Afganistan uyruklu 17 yaşındaki Zahra Hosseını, çalıştığı esnada bir anlık dalgınlığı sonucu eşarbını plastik enjeksiyon makinesine kaptırdı. Durumu fark eden diğer çalışanlar hemen yardıma koşarken, ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Boynu ve çenesi kırılarak ağır yaralanan Hosseını, ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Fidan, Güler ve Kalın'dan Suriye'ye kritik ziyaret! Masadaki ana konu çok kritik

2 Bakan ve MİT Başkanı Suriye'de! Masadaki ana konu çok kritik
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

44 yıl sonra bir ilk! 2 ülkede cüzzam vakaları görülmeye başladı

Kabus 44 yıl sonra geri döndü, kaplıca jet bir kararla kapatıldı
Sadettin Saran detayı hâlâ konuşuluyor! Nafia Tanrıverdi'nin cesur stili dikkat çekti

Saran'la pozları çok konuşulmuştu! Cesur davet tarzıyla olay oldu
Geçen yıl sahnedeydi, bu yıl masada! 'O Ses Türkiye Yılbaşı' jürileri belli oldu

'O Ses Türkiye Yılbaşı' jürileri belli oldu! Değişiklik dikkat çekti
KAP açıklaması geldi! Koç Holding'den milyarlık satın alma

Resmi açıklama geldi! Koç Holding'den milyarlık satın alma
44 yıl sonra bir ilk! 2 ülkede cüzzam vakaları görülmeye başladı

Kabus 44 yıl sonra geri döndü, kaplıca jet bir kararla kapatıldı
Şehirde büyük kaos! Otonom araçlar bir anda durdu, trafik kilitlendi

Araçlar teker teker durmaya başladı, şehir kaosa sürüklendi
Sadece 9 günü kalan terör örgütü SDG'nin gizli planı deşifre oldu

Türkiye'nin yanı başında sinsi plan! 9 gün kala deşifre oldu
Mide bulandıran iddia! 19 öğrencisi ifade verdi, cezaevine gönderildi

Mide bulandıran iddia! 19 öğrencisi ifade verdi, cezaevine gönderildi
Sörloth'un Fenerbahçe'den istediği para ortaya çıktı

Fenerbahçe'den istediği para ortaya çıktı
600 kilometre yol kat edip takımını tek başına destekledi

Takımını tek başına destekledi! Kaç km yol gittiğine inanamazsınız
Sergen Yalçın'ın adını sır gibi sakladığı yıldız transferi ortaya çıktı

Adını sır gibi sakladığı yıldız transferi ortaya çıktı
Manisa'da eşini öldürüp tarlaya atan cani, Ağrı'da sınırda yakalandı

Eşini öldürdü, sınırda yakalandı! Gösterdiği adresten vahşet çıktı
6. rauntta kabusu yaşamıştı! İşte çenesi kırılan Jake Paul'un son hali

Çenesi kırılan Jake Paul'un son hali korkunç
title