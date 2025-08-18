Karaman'da Pikap Kamyonet Devrildi: Sürücü Yaralandı

Karaman'da kontrolden çıkan pikap kamyonet devrilerek ters dönerken sürücüsü yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Güldere köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.F. yönetimindeki 33 LR 347 plakalı pikap kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak ters döndü. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN