Karaman'da park halindeki 2 araca çarpan otomobilin sürücüsü kaza yerini terk etti

Karaman'da kontrolden çıkan bir otomobil, park halindeki iki araca çarptıktan sonra sürücüsü olay yerini terk etti. Kazada yaralanan olmadı, ancak kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Karaman'da park halindeki araçlara çarpan otomobilin sürücüsü aracını bırakıp kaza yerini terk etti.

Kaza, akşam saat 21.30 sıralarında Tabduk Emre Mahallesi 1556. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 42 ARL 650 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak park halindeki 2 araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken kazada yaralanan olmadı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü ise kaza yerinden ayrılarak uzaklaştı. İhbar üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin incelemesinin ardından araçlar çekiciyle kaldırıldı. Aracını terk eden sürücünün kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
