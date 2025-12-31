Karaman'da park halindeki araçlara çarpan otomobil ters döndü

Karaman'da park halindeki araçlara çarpan otomobil devrilerek ters döndü.

Kaza, akşam saat 21.00 sıralarında Valide Sultan Mahallesi 1. İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.D. idaresindeki 34 KNL 223 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 2 araca çarptıktan sonra devrilerek ters döndü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kadın sürücü kazayı yara almadan atlatırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Öte yandan N.D.'nin kullandığı aracınsa kiralık olduğu öğrenildi. Kaza yerine gelen bir sokak kedisinin ters dönen aracın içerisine girmesi ise kameralara yansıdı.

Polis kazanın yaşandığı caddede güvenlik önlemi alırken, adrese gelen vinçle kaldırılan otomobil çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. - KARAMAN