Haberler

Karaman'da park halindeki araçlara çarpan otomobil ters döndü

Karaman'da park halindeki araçlara çarpan otomobil ters döndü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki iki araca çarpan otomobil devrildi. Kazada kadın sürücü yara almadan kurtulurken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Karaman'da park halindeki araçlara çarpan otomobil devrilerek ters döndü.

Kaza, akşam saat 21.00 sıralarında Valide Sultan Mahallesi 1. İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.D. idaresindeki 34 KNL 223 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 2 araca çarptıktan sonra devrilerek ters döndü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kadın sürücü kazayı yara almadan atlatırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Öte yandan N.D.'nin kullandığı aracınsa kiralık olduğu öğrenildi. Kaza yerine gelen bir sokak kedisinin ters dönen aracın içerisine girmesi ise kameralara yansıdı.

Polis kazanın yaşandığı caddede güvenlik önlemi alırken, adrese gelen vinçle kaldırılan otomobil çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararı gayri meşrudur ve kabul edilemez

İsrail'in kararı Netanyahu ile Erdoğan'ı karşı karşıya getirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul Valisi Davut Gül'den 'Okullar tatil olacak mı?' sorusuna yanıt

İstanbul'da okullar tatil olacak mı? Vali Gül'den açıklama geldi
Samsunspor'dan Fenerbahçeli Bartuğ'a kanca

Musaba'nın rövanşını alacak! İşte Fener'den istediği isim
Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti

Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti
Yıllar sonra ortaya çıkan fotoğraf! Alex de Souza ve Mauro Icardi yan yana

Alex'in yanındakini tanıdınız mı?
İstanbul Valisi Davut Gül'den 'Okullar tatil olacak mı?' sorusuna yanıt

İstanbul'da okullar tatil olacak mı? Vali Gül'den açıklama geldi
Bir yıl içinde ikinci kayıp! Volkan Konak'ın eşinin acı günü

Bir yıl içinde ikinci kayıp! Volkan Konak'ın eşinin acı günü
İngiliz komedyenin ABD vizesi, Trump eleştirileri nedeniyle reddedildi

Dünyaca ünlü komedyenin Trump'la ilgili sözleri kabusu oldu