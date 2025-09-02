Karaman'da Panelvan Minibüs Tarlaya Takla Attı: Sürücü Yaralandı

Karaman'da kontrolden çıkarak tarlaya takla atan panelvan minibüsün sürücüsü yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde merkeze bağlı Yuvatepe köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 42 BZL 95 plakalı panelvan minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya takla attı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan kazaya karışan araçta karton kutu içerisinde bulunan 4 yavru kedi ise itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak hayvan barınağına teslim edilmek üzere koruma altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN