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Karaman’da otomobiller çarpıştı: 6 yaralı

Karaman’da otomobiller çarpıştı: 6 yaralı
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Karaman’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aralarında çocukların ve 4 aylık bir bebeğin de bulunduğu 6 kişi yaralandı.

Karaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aralarında çocukların ve 4 aylık bir bebeğin de bulunduğu 6 kişi yaralandı.

Kaza, Çeltek Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayşe N. (32) idaresindeki 06 TFT 60 plakalı Nissan marka otomobil ile İbrahim S. (32) yönetimindeki 68 AGJ 544 plakalı Fiat marka otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücü Ayşe N. ile aynı araçta bulunan F.G. (32), A.Ö.G. (6) ve H.B.N. (8) yaralanırken, diğer otomobilde bulunan Ş.S. (2) ve 4 aylık A.S. isimli bebek yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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