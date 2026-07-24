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Karaman'da motosiklet kazası: 1 yaralı

Karaman'da motosiklet kazası: 1 yaralı
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Karaman’da otomobille çarpışıp devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Karaman'da otomobille çarpışıp devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Siyahser Mahallesi Zeytin Dalı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.M. idaresindeki 06 GC 5941 plakalı Volkswagen marka otomobil ile M.D. (39) yönetimindeki 70 ABT 092 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosiklet yaklaşık 60 metre sürüklendi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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