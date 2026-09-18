Karaman’da otomobille çarpışan motosikletli yaralandı

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Karaman'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Gevher Hatun Mahallesi 1881. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.S. idaresindeki 70 AAG 514 plakalı otomobil ile Y.G. (16) yönetimindeki 70 ADC 834 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü Y.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosikletli, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı