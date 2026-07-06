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Otomobil takla atarak şarampole uçtu: 3 yaralı

Otomobil takla atarak şarampole uçtu: 3 yaralı
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Karaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otomobil takla atarak şarampole uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Karaman'da yoldan çıkan otomobilin takla atarak şarampole uçması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saat 21.50 sıralarında Urgan Mahallesi Taş Ocakları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.A. (19) idaresindeki 70 ACC 256 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole takla attı. Kazada sürücü ile araçta bulunan K.Ö. (21) ve B.O. (21) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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