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Karaman'da takla atan otomobilde sürücü yaralandı

Karaman'da takla atan otomobilde sürücü yaralandı
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Karaman’da kontrolden çıkan otomobilin şarampole takla attığı kazada sürücü yaralandı.

Karaman'da kontrolden çıkan otomobilin şarampole takla attığı kazada sürücü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Karaman-Mersin kara yolunun 8. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arif L. idaresindeki 70 AL 387 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole takla attı. Takla atan araç yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabilirken, sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Aracın içinde sıkışan sürücü, ekipler tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı sürücü, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza yapan sürücünün Sertavul'dan içme suyu doldurmaktan döndüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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