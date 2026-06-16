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Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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Karaman'da bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karaman'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kirişçi Mahallesi Zeytin Dalı Bulvarı üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.B. yönetimindeki 70 AAS 111 plakalı otomobil ile H.K. (19) idaresindeki 70 ACB 344 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü H.K., yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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