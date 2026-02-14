Haberler

Kazada hurdaya dönen araçtan yara almadan kurtuldu

Kazada hurdaya dönen araçtan yara almadan kurtuldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, bir otomobil hurdaya dönerken; hurdaya dönen aracın şoförü kazayı yara almadan atlattı.

  • Karaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu Tofaş marka araç hurdaya döndü.
  • Kazada Tofaş sürücüsü yara almadan kurtuldu.
  • Kaza sonrası Tofaş sürücüsü ve yakınları araçtaki ses sistemi ve hoparlörleri söktü.

Karaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, Tofaş araç hurdaya dönerken, sürücüsü ölümden döndü.

Kaza, gece saat 23.00 sıralarında Osmangazi Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan K. idaresindeki marka otomobil ile Cihat B. yönetimindeki otomobil kavşakta çarpıştı.

TAKLA ATTI, HURDAYA DÖNDÜ

Çarpışmanın etkisiyle savrulan Tofaş, yol kenarındaki yön levhasına çarptıktan sonra takla atarak ters döndü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

YARA ALMADAN ATLATTI

Takla atan araç sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Öte yandan, kaza sonrası Tofaş sürücüsü ve yakınlarının araç içerisindeki ses sistemi ve hoparlörleri sökmeleri dikkat çekti. Polisin incelemesinin ardından araçlar çekiciyle yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez canlı yayında: Meclis'teki olaylar beni üzdü

Akın Gürlek TBMM'deki olaylar için sessizliğini bozdu
Bakan Gürlek'ten 'İBB duruşmaları TRT'den yayınlansın' çağrılarına yanıt

Gürlek'ten "İBB duruşmaları TRT'den yayınlansın" çağrılarına net yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Gürlek'ten futbolda bahis açıklaması: Bu işin sonuna kadar gidip kökünü kazıyacağız

Bakan Gürlek canlı yayında duyurdu: Soruşturma genişliyor
Dövmeli kadının 14 yıl önce evlenme programına katıldığı ortaya çıktı

14 yıl önce evlilik programına katıldığı anlar ortaya çıktı
Adı yasak aşk dedikodularına karışan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu disipline sevk edildi

Adı yasak aşk iddiasına karışan belediye başkanı için düğmeye basıldı
Singo'dan sağlık durumu hakkında açıklama

Maç sonu taraftarı havalara uçuracak müjdeyi verdi
Bakan Gürlek'ten futbolda bahis açıklaması: Bu işin sonuna kadar gidip kökünü kazıyacağız

Bakan Gürlek canlı yayında duyurdu: Soruşturma genişliyor
En-Nesyri, Arabistan kariyerine çok hızlı başladı

Yeni takımında neler yapıyor neler
ABD Başkanı Trump Venezuela'ya gidiyor

Trump'tan 29 yıl sonra bir ilk! O ülkeye gideceğini açıkladı