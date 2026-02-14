Kazada hurdaya dönen araçtan yara almadan kurtuldu
Karaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, bir otomobil hurdaya dönerken; hurdaya dönen aracın şoförü kazayı yara almadan atlattı.
- Karaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu Tofaş marka araç hurdaya döndü.
- Kazada Tofaş sürücüsü yara almadan kurtuldu.
- Kaza sonrası Tofaş sürücüsü ve yakınları araçtaki ses sistemi ve hoparlörleri söktü.
Karaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, Tofaş araç hurdaya dönerken, sürücüsü ölümden döndü.
Kaza, gece saat 23.00 sıralarında Osmangazi Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan K. idaresindeki marka otomobil ile Cihat B. yönetimindeki otomobil kavşakta çarpıştı.
TAKLA ATTI, HURDAYA DÖNDÜ
Çarpışmanın etkisiyle savrulan Tofaş, yol kenarındaki yön levhasına çarptıktan sonra takla atarak ters döndü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
YARA ALMADAN ATLATTI
Takla atan araç sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Öte yandan, kaza sonrası Tofaş sürücüsü ve yakınlarının araç içerisindeki ses sistemi ve hoparlörleri sökmeleri dikkat çekti. Polisin incelemesinin ardından araçlar çekiciyle yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.