Karaman'da Otomobil Kazası: 2 Yaralı

Karaman'da kontrolden çıkan otomobilin takla atarak ters dönmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saat 21.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.Y.Ç. idaresindeki 70 AAP 631 plakalı Fiat marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarındaki betona menfeze çarpan otomobil daha sonra takla atarak ters döndü. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan S.N.K. yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce araçtan çıkarılan yaralılar sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polisin yaptığı incelemenin ardından otomobil çekiciyle yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN