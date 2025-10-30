Karaman'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Karaman'ın Ermenek ilçesinde bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saat 21.30 sıralarında ilçeye bağlı Güneyyurt beldesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serdar G. (24), yönetimindeki 70 ABT 985 plakalı otomobil, sürücüsünü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile birlikte otomobilde bulunan Mehmet İnce (20), Samet T. (23) ve Serhat E. (23), yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Ermenek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alına yaralılardan durumu ağır olan Mehmet İnce, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN