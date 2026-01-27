Haberler

Karaman'da otomobille çarpışan bisikletli yaralandı

Karaman'da meydana gelen kazada otomobil ile bisiklet çarpıştı. Bisiklet sürücüsü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, İmaret Mahallesi 167. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rauf C. idaresindeki 70 BD 977 plakalı otomobil ile Afganistan uyruklu Bergari A.'nın (44) kullandığı bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan bisiklet sürücüsü Bergari A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı bisikletlinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. kazayı polislere anlatan otomobil sürücüsü Rauf C. ise "Yayalara yol vermek için durmuştum, bisikletli geldi aracıma çarptı" dedi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

