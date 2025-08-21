Karaman'da Otomobil Beton Mikserine Çarptı: 1 Yaralı

Karaman'da Otomobil Beton Mikserine Çarptı: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'da bir otomobilin beton mikserine arkadan çarpması sonucu 2 yaşındaki bir çocuk hafif yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Karaman'da otomobilin beton mikserine arkadan çarptığı kazada 1 kişi yaralanırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Hamidiye Mahallesi Ahi Evran Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.Ç. idaresindeki 70 ACL 359 plakalı otomobil, sağa dönüş yapmak için sinyal veren R.Ş. yönetimindeki 70 BK 074 plakalı beton mikserine arkadan çarptı. Beton mikserinin arkasındaki demire çarpan otomobil bir süre sonra geri manevra yaparak kaldırıma çıktı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kazada otomobilde bulunan N.T.(2) isimli çocuk hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk tedbir amaçlı ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail Gazze'nin topyekün işgali için ilk adımı attı, Hamas'tan yanıt gecikmedi

Kanlı plan için ilk adım atıldı, Hamas'tan yanıt gecikmedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye'nin ithalat yasağı kararıyla ilgili Türkiye'den açıklama

Suriye'nin Türkiye'ye getirdiği yasak ortalığı karıştırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.