Karaman'da Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı: Sürücü Yaralandı

Karaman'da kontrolden çıkan otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu sürücüsü yaralandı.

Kaza, Hamidiye Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.Y. (25) idaresindeki 06 VEL 36 plakalı BMW marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Mantar dubaya çarptıktan sonra orta refüje çıkan otomobil daha sonra aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN