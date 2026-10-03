Karaman'da otogar kavşağında iki otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı

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Karaman'da iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Alacasuluk Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerindeki otogar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Doğan D. idaresindeki 71 EV 674 plakalı Volkswagen marka otomobil ile Mustafa T. yönetimindeki 70 AU 467 plakalı Tofaş marka otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlardan 70 AU 467 plakalı otomobilin sürücüsü Mustafa T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı