Karaman'da Okul Servisi Devrildi: 6 Yaralı

Karaman'da kamyonetle çarpışan okul servisi devrildi: 6 yaralı

KARAMAN - Karaman'da kamyonet ile özel eğitim öğrencilerini taşıyan okul servisi çarpıştı. Kaza sonrası yol ortasına devrilen okul servisindeki 4'ü öğrenci 6 kişi yaralandı.

Kaza, Beyazkent Mahallesi Zeytin Dalı Bulvarı üzerinde bulunan valilik kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel eğitim uygulama okulu öğrencilerini taşıyan Ü.E. idaresindeki 70 DZ 586 plakalı okul servisi ile Ö.B. yönetimindeki 33 AUD 983 plakalı kamyonet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan okul servisi yol ortasına devrildi. Kazada okul servisinde bulunan özel eğitim uygulama okulu 2. kademe öğrencileri A.E.N. ile görevli H.D. ve S.N. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.