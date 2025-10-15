Karaman'da Müstakil Evde Yangın Çıktı
Karaman'da 2 katlı müstakil evin birinci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Yangın, Zembilli Ali Efendi Mahallesi 728. Sokak üzerinde bulunan 2 katlı müstakil evin birinci katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, daireden dumanlar çıktığını gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiyede yangına müdahale etti. İtfaiyenin çalışmasıyla yangın kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmaması muhtemel üzücü olayın önüne geçerken, evde maddi hasar meydana geldi.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - KARAMAN