Karaman'da Motosiklet ve Bisiklet Hırsızları Tutuklandı

Karaman'da çaldıkları motosiklet ve bisikletleri parçalayarak sattığı ileri sürülen 5 şüpheliden 2'si tutuklandı. Sitenin bodrum katında yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Zembilli Ali Efendi, Hürriyet ve Mümine Hatun Mahallelerinde son 10 gün içerisinde motosiklet ve bisiklet hırsızlığının yaşanması üzerine çalışma başlattı. Ekipler, üst üste yaşanan hırsızlıkların birbiriyle bağlantılı olabileceği ihtimali üzerine olaylarının meydana geldiği bölgelerdeki tüm güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

"Polis hırsızlık şüphelilerini kısa sürede yakaladı"

Hırsızlık olaylarını çözmek için çalışmalarını sürdüren ekipler, çalıntı motosikletlerden birisiyle aynı özelliklerdeki plakası olmayan bir motosiklete 'dur' ihtarında bulundu. Polisin uyarısına uymayan sürücü, bir süre devam eden kovalamacanın ardından motosikleti yol kenarına atıp ara sokaklara kaçtı. Yaşanan kovalamacanın sonunda motosikleti atarak kaçan B.Y. (18) yakalanarak gözaltına alındı. Motosikletin yapılan kontrollerinde 19 Kasım günü Hürriyet Mahallesinden çalınan 33 UC 062 plakalı motosiklet olduğu ortaya çıktı. Polis yaptığı güvenlik kamerası incelemelerinden ve B.Y.'nin sorgusundan elde ettiği bilgilerle motosikletleri çalanların O.K. (18), N.T. (18), H.F.A. (17) ve K.C. (16) olduğunu belirledi. Polis şüphelilerin adresine yaptığı operasyonda çalınan motosikletler ve bisikletleri parçalanmış halde buldu. Emniyetteki işlemlerin ardından 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden, çalıntı motosiklet ile kaçarken yakalanan B.Y. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, mahkemeye sevk edilen O.K. ve N.T. tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. H.F.A. ile K.C.S.'ye ise ev hapsi verildi. - KARAMAN