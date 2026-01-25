Haberler

Karaman'da otomobil ile motosiklet çarpıştı

Karaman'da otomobil ile motosiklet çarpıştı
Güncelleme:
Karaman'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Olayda sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde sürücünün durumunun iyi olduğu belirlendi.

Karaman'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Gevher Hatun Mahallesi 1782. Sokak üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ş. idaresindeki 70 DH 606 plakalı motosiklet ile T.Y. yönetimindeki 33 VB 471 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, motosiklet sürücüsünün kazayı herhangi bir yara almadan atlattığı belirlendi.

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
