Karaman'da Motosiklet Kazasında 2 Yaralı

Karaman'da iki motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tahsin Ünal Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.K. yönetimindeki 07 AYK 344 plakalı motosiklet ile A.S. idaresindeki 70 ACE 141 plakalı elektrikli motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan her iki motosikletin sürücüde yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı R.K. ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, elektrikli motosikletin sürücüsü A.S. de yakınlarının aracıyla hastaneye götürüldü.

Kazaya karışan elektrikli motosikletin sürücüsü A.S., "O arkadaş, karşıdan geldi bana çarptı. Çok hızlı geliyordu" diyerek kazayı polise anlattı.

Öte yandan, kazaya karışan elektrikli motosikletin sürücüsü A.S.'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin lira ceza kesildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN