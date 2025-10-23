Karaman'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Karaman'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Mansurdede Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 70 ABC 758 plakalı motosiklet ile H.B. yönetimindeki 34 DUR 978 plakalı Fiat marka hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polisin yaptığı incelemenin ardından motosiklet çekiciyle otoparka götürüldü.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN