Üye Girişi
Haberler

Karaman'da motosiklet kazası: Sürücü yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'da meydana gelen motosiklet kazasında sürücü yaralandı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Karaman'da kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Tahsin Ünal Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K'nın kullandığı 70 ACE 123 plakalı motosiklet seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Motosikletin devrilmesiyle yola savrulan H.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Motosikletten düşerek yaralanan sürücü ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Karaman Hastane Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

AK Parti'den vekillerle ilgili performans raporu! 100'e yakın ismin yasama faaliyetlerinde rol almadığı tespit edildi

AK Parti'den vekillerle ilgili performans raporu! 100'e yakın ismin yasama faaliyetlerinde rol almadığı tespit edildi

 Konser krizi büyüyor! Lal Denizli'den kendisini eleştiren Mustafa Varank'a sert yanıt

Konser krizi büyüyor! Lal Denizli'den kendisini eleştiren Mustafa Varank'a sert yanıt

 Bülent Ersoy, Dünya Güzellerim Tatilde programından ayrıldı! Makyörü Tolgahan Karataş'ın özel hayatını ifşa edip öfke kustu

Bülent Ersoy, Dünya Güzellerim Tatilde programından ayrıldı! Makyörü Tolgahan Karataş'ın özel hayatını ifşa edip öfke kustu

Bakmadan Geçme

Kadir Ezildi'nin sevgilisi kim, nişanlandı mı? Kadir Ezildi kiminle evlenecek? Kadir Ezildi'nin nişanlısı Gamze Türkmen kimdir? Gamze Türkmen kaç yaşında, nereli? Lal Denizli kimdir? Lal Denizli nereli ve kaç yaşında? Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli evli mi? KAPALI ÇARŞI DOLAR KURU! Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (18 Temmuz) Dolar ne kadar oldu? Beşiktaş- Galatasaray Süper Kupa maçı ne zaman? Beşiktaş- Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Süper Kupa maçı şifresiz mi yayınlanacak? Sokak hayvanları yasası kabul edildi mi? Sokak hayvanları yasası son durum! HAVA SICAKLIĞI HABERLERİ | Nem oranı yüzde kaç? 18 Temmuz hava durumu raporu! İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava sıcaklığı kaç derece? Despina Vandi kimdir? Despine Vandi nereli ve kaç yaşında? Despina Vandi kariyeri… Can Keleş Beşiktaş ile anlaştı mı? Can Keleş hangi takımda forma giyiyor? TFF Başkan adayları kimler? Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) seçim sonuçları ne zaman belli olur? TOKİ taksitlerine indirim mi yapıldı? TOKİ indiriminden kimler yararlanabilir? TFF BAŞKANLIK SEÇİMİ SAAT KAÇTA? Yeni başkan bugün belli olacak! MASTERCHEF TESTİ KEBABI TARİFİ l Masterchef Testi Kebabı nasıl yapılır? Testi Kebabının malzemeleri ve püf noktaları neler? 19 Temmuz Bim Aktüel Kataloğu: Yarın Bim'de Hangi Ürünler Var? Joe Biden kovid mi oldu? Biden koronavirüs'e mi yakalandı, testi pozitif mi çıktı?
Destici'den kızıyla ilgili iddialara yanıt: Bordrosunu istedim, kesintiler sonrası eline geçen rakam 37 bin TL'dir

Destici'den kızıyla ilgili iddialara yanıt: Bordrosunu istedim, kesintiler sonrası eline geçen rakam 37 bin TL'dir
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title